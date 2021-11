Cyclisme

Cyclisme : Remporter un Grand Tour ? La réponse de Julian Alaphilippe !

Publié le 2 novembre 2021 à 17h35 par T.M.

Si Julian Alaphilippe est plus à l’aise sur les courses d’un jour, certains estiment qu’il pourrait jouer la victoire sur un Grand Tour, notamment le Tour de France. Mais le Français en est-il capable ?

Grâce à ses facultés de puncheur, Julian Alaphilippe sait se montrer à son aise sur les courses d’un jour, notamment les Classiques, ou encore les Championnats du monde, qu’il a remportés ces deux dernières années. Pour autant, le coureur de la Deceuninck-Quick Step sait aussi briller sur les Grands Tours, notamment lors des dernières éditions du Tour de France, où il a porté plusieurs jours le maillot jaune. Désormais, certains aimeraient d’ailleurs le voir se concentrer sur le classement général de ces Grands Tours. Mais Julian Alaphilippe pourrait-il s’adapter pour cela, lui qui court plutôt à l’instinct ?

« Je ne sais même pas si j’ai les capacités physiques pour le faire »