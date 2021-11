Cyclisme

Cyclisme : Tadej Pogaçar envoie un étonnant message à ses rivaux !

Publié le 11 novembre 2021 à 22h35 par T.M.

Si Tadej Pogaçar écrase tout le monde depuis deux ans maintenant, le Slovène a donné quelques conseils à ses adversaires.

A seulement 23 ans, Tadej Pogaçar peut déjà se vanter d’avoir remporté le Tour de France à deux reprises. Et compte tenu de son âge et de sa facilité à écraser la concurrence, le Slovène va pouvoir encore étoffer son palmarès dans les années à venir. L’ère Pogaçar débuterait donc dans le peloton et il pourrait ne rester que quelques miettes à se partager pour les autres cadors. Néanmoins, le coureur de l’équipe UAE Emirates l’assure est loin d’être imbattable et chose étonnante, il a même dévoilé comme l’inquiéter.

« Je peux craquer vraiment rapidement »