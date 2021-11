Cyclisme - Tour de France

Cyclisme : Romain Bardet annonce la couleur pour le prochain Tour de France !

Publié le 22 novembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Absent du dernier Tour de France, Romain Bardet espère performer lors de la prochaine édition et atteindre le podium au classement général.

Le Tour de France 2021 a été compliqué pour les Français. Champion du monde, Julian Alaphilippe avait enfilé le maillot jaune de leader après sa victoire lors de la première étape, avant de se faire distancer au classement général. Premier Français, David Gaudu avait terminé aux portes du Top 10. Absents lors de la dernière édition, Romain Bardet et Thibaut Pinot devraient faire leur grand retour en 2022. Le coureur de la Team DSN, Bardet a évoqué ses ambitions.

« Je pense que je peux me battre pour le top 5, voire le podium »