Cyclisme

Cyclisme : L'aveu de Romain Bardet sur le prochain Tour de France !

Publié le 18 octobre 2021 à 23h35 par La rédaction

Interrogé sur le prochain Tour de France, Romain Bardet s'attend à d'énormes surprises lors de la première semaine et redoute notamment la périlleuse montée du col de Granon.

Les coureurs sont fixés ! Les organisateurs ont dévoilé il y a quelques jours le tracé du prochain Tour de France. Une course qui débutera le 1er juillet 2022 avec un contre-la-montre organisé dans les rues de Copenhague. Les coureurs se rendront en suite dans le nord de la France avant de défier les géants des Alpes. Ils retrouvent des classiques du Tour de France comme l’Alpe d’Huez, mais aussi le périlleux Col du Granon, qui n’a plus été monté depuis 1986. Un col redouté par Romain Bardet, qui s’est prononcé sur ce tracé.

« Je suis très excité par le tracé dans les Alpes »