Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet dresse son bilan de la Vuelta !

Publié le 7 septembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Quelques jours après l’arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, Romain Bardet a rassuré tout au long de la Vuelta. Le coureur français tire du positif de sa course.

De retour à la compétition après une longue absence, Romain Bardet est remonté sur son vélo à l’occasion de la Vuelta. Pour la première fois de sa carrière, il n’avait pas pour principal objectif de jouer le classement général où il a terminé à la 25ème place. Le coureur de la Team DSM voulait avant tout se rassurer et retrouver des sensations. Sa priorité était d’aller à l’avant de la course, d’être offensif et remporter éventuellement une étape. Ce qu’il a réussi à faire lors de la 14ème étape.

« Je n'ai pas vu passer les jours »