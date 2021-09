Cyclisme

Cyclisme : Guillaume Martin relativise après la 17ème étape de la Vuelta !

Publié le 1 septembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Guillaume Martin s’attendait à souffrir lors de la 17ème étape de la Vuelta mais il s’en est finalement mieux sorti que ce qu’il pensait.

À 5 étapes de la fin de la Vuelta, Guillaume Martin occupait la 2ème place du classement général. Mais le leader de la formation Cofidis a puisé dans ses réserves lors de la 17ème étape du Tour d’Espagne. Après sa grosse chute survenue la veille, le Français s’est accroché au groupe des favoris lors de la dernière ascension finale avant de lâcher et de terminer 15ème sur la ligne d’arrivée. Finalement, Guillaume Martin est soulagé de ne pas avoir davantage souffert.

« Au final, c'était un peu mieux qu'espéré, je me suis accroché »