Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet se réjouit de sa victoire sur la Vuelta !

Publié le 28 août 2021 à 21h35 par La rédaction

En solitaire, Romain Bardet a remporté la 14ème étape du Tour d’Espagne. Un succès qu’il partage avec son équipe et ses coéquipiers.

De retour à la compétition sur la Vuelta, Romain Bardet voulait aller aux avant-postes après sa chute lors de la première semaine. Ses espoirs au classement général perdus, le coureur de la Team DSM avait comme objectif d’aller décrocher une victoire d’étape. C’est chose faite lors de la 14ème étape pour le grimpeur français, qui se réjouit de ce succès.

« Aujourd'hui, je savais que cela pouvait me convenir »