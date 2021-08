Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet raconte sa journée particulière sur la Vuelta !

Publié le 25 août 2021 à 21h35 par La rédaction

Auteur d’un très bon finish, Romain Bardet a terminé à une belle place d’honneur lors de la 11ème étape de la Vuelta. Mais il a fini exténué.

Absent du Tour de France et des Jeux Olympiques, Romain Bardet a tout misé sur la Vuelta. Le coureur de la Team DSM avait comme principal objectif le classement général. Mais fortement diminué après sa lourde chute lors de la 5ème étape, le grimpeur français essayer maintenant de décrocher une victoire d’étape. En jambes lors de la 11ème étape, Bardet a terminé 6ème sur la ligne d’arrivée. Une journée au cours de laquelle il a beaucoup souffert.

«J’étais pas loin de l’évanouissement»