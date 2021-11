Cyclisme

Cyclisme : L'énorme mise au point d'Alaphilippe sur le Tour de France !

Publié le 18 novembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Double champion du monde de cyclisme, Julian Alaphilippe préfère, pour l'instant, donner sa priorité aux Classiques, plutôt qu'au Tour de France.

Porter du maillot arc-en-ciel de champion du monde depuis septembre 2020, Julian Alaphilippe a aussi souvent porté le maillot jaune lors de ses dernières participations au Tour de France. Lors de l’édition 2019, le coureur français avait porté le maillot de leader pendant quatorze jours avant de le laisser à Egan Bernal. Cinquième au classement général en 2019, Alaphilippe ne souhaite pas encore se concentrer sur le classement général du Tour de France et espère, plutôt, remporter d’autres Classiques en 2022.

« Pour l’instant, ma première ambition, c’est de remporter d’autres classiques »