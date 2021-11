Cyclisme

Cyclisme : Egan Bernal affiche ses ambitions pour le Tour de France !

Publié le 23 novembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Absent du dernier Tour de France, Egan Bernal a annoncé faire de la Grande Boucle son principal objectif de l'année 2022.

Egan Bernal va faire son retour sur les routes du Tour de France. L'été dernier, le Colombien avait choisi de faire l'impasse sur la Grande Boucle afin de notamment se concentrer sur le Tour d'Italie. Un choix payant pour le coureur de 24 ans, puisque ce dernier a remporté le Giro. Désormais, Egan Bernal a les yeux rivés sur la prochaine édition du Tour de France. Une course qu'a déjà remporté le Colombien en 2019.

« Nous allons concentrer toute notre préparation et nos efforts sur le Tour de France »