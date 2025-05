Alexandre Higounet

Alors qu’il va bientôt lancer sa préparation pour le Tour de France avec de hautes ambitions et l’espoir de bénéficier d’un surcroît de fraîcheur physique par rapport à Tadej Pogacar, sur la brèche pendant toute la campagne des classiques, Remco Evenepoel a cependant dû enregistrer une très mauvaise nouvelle ces derniers jours. Analyse.

A l’occasion du podcast cyclisme du média flamand Het Laatste Nieuws, le jeune retraité Nathan Van Hooydonck, un ancien de la maison Visma-Lease A Bike, qui ne pourra donc pas être taxé de favoritisme envers la formation Soudal-Quickstep, a lancé qu’à ses yeux, Remco Evenepoel avait de légitimes raisons de viser une victoire au Tour de France l’été prochain.

« Je ne peux affirmer qu’Evenepoel n’a aucune chance de gagner le Tour de France »

Van Hooydonck a ainsi déclaré lors de Wuyts and Vlaeminck : « Je ne peux pas affirmer qu'Evenepoel n'a aucune chance de gagner le Tour de France. Si vous aviez vu à quel point il était bon après un peu d'entraînement... Remco est tellement bon en ce moment, il est vraiment au sommet de sa carrière, et j'espère qu'il pourra maintenir ce niveau pendant longtemps ».

La chute de Landa au Giro...

Si Van Hooydonck croit Evenepoel capable de lutter en très haute montagne avec Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sans connaître de jour sans, ce qu’il n’a jamais réalisé jusqu’à aujourd’hui, un élément apparaît tout à fait primordial : le double champion olympique aura besoin d’une équipe très solide à ses côtés, notamment dans les cols, où il pourrait être amené à surmonter des coups de moins bien face aux deux meilleurs grimpeurs du monde. Et dans cette optique, Remco Evenepoel vient d’enregistrer une très mauvaise nouvelle : leader sur le Giro, Mikel Landa a lourdement chuté lors de la 1ere étape, avec à la clé une fracture à une cervicale ayant nécessité une intervention chirurgicale. Si la santé du coureur basque n’est l’objet d’aucune inquiétude, il est en revanche un fait avéré : il ne sera pas en mesure d’être au départ du Tour de France, ou en tout cas avec un niveau de forme suffisant pour épauler réellement le leader de la Soudal-Quickstep. Or Landa était le lieutenant principal d’Evenepoel en montagne, à l’image du travail qu’il avait accompli l’été dernier, apportant un soutien précieux au champion belge. Son absence pourrait laisser un grand vide au sein de la formation Soudal-Quickstep, et surtout autour de Remco Evenepoel dans les cols de juillet.