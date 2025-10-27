Cyclisme - Tour de France : Giro-Vuelta pour Pogacar plutôt que le Tour en 2026 ?

A l'occasion de la présentation du parcours de l'édition 2026 du Tour de France, Patrick Evenepoel, le père de Remco, a lâché une véritable bombe au micro de la RTBF, laissant entendre que Tadej Pogacar réfléchissait à l'idée de ne pas disputer le Tour l'an prochain pour tenter un doublé Giro-Vuelta. Que faut-il en penser ? Un tel scénario est-il réellement crédible ? Analyse.
En fin de semaine dernière, à l'occasion de la présentation de l'édition 2026 du parcours du Tour de France, Patrick Evenepoel, le père de Remco, a été interrogé par la RTBF sur les chances de son fils, qui évoluera l'an prochain sous les couleurs de l'armada Red Bull-Bora Hansgrohe et qui sera donc très bien entouré. En guise de réponse, le père d'Evenepoel a lâché une véritable bombe, évoquant une hypothèse folle au sujet de Tadej Pogacar.
« Pogacar ? J'ai l'impression qu'il n'ira pas au Tour cette année »
Patrick Evenepoel a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Remco, tout le monde sait qu'il est très fort mentalement. Lors de son premier Tour, il est monté sur le podium. L'année dernière il n'était pas prêt, c'est clair. Avec un très bon hiver, une très bonne préparation et sans malchance, il peut performer à 100% dans le Tour. L'absence d'un long contre-la-montre ? De toute façon on ne gagne pas le Tour en contre la montre, mais en montagne. La dernière semaine vous pouvez encore avoir 3 minutes d'avance et en perdre 10 sur une étape. Pogacar ? J'ai l'impression qu'il n'ira pas au Tour cette année. Il veut participer au Giro et la Vuelta ».
Il n'est pas impossible que Pogacar réfléchisse effectivement à cette option...
Que penser du scénario soufflé comme une véritable option sur la table par le père Evenepoel ? A l'analyse, il apparaît plutôt crédible. Quand on voit l'attachement de Tadej Pogacar au maillot arc-en-ciel, et compte tenu du fait que le parcours à nouveau très exigeant des Mondiaux 2026 à Montréal lui offre une opportunité unique de viser un triplé jamais vu dans l'histoire, on peut logiquement estimer qu'il validera l'idée de son staff de fixer les championnats du monde parmi ses grands objectifs de l'année. A partir de là, le staff UAE a mis sur pied un programme autour d'un doublé Giro-Tour, estimant qu'un enchaînement Tour-Vuelta serait de trop avant les Mondiaux. Seulement un tel projet nécessiterait de faire l'impasse sur une partie de la campagne des classiques, dont Paris-Roubaix, et Pogacar a déjà laissé entendre dans les médias, comme une réponse, qu'il était hors de question pour lui de zapper l'enfer du nord : « Ma liste de choses à faire pour 2026 ? Parmi les Monuments, je n'ai pas encore gagné Milan-San Remo ni Paris-Roubaix. Ils me manquent encore… J’ai disputé Paris-Roubaix pour la première fois et j’ai terminé deuxième. J’ai vu que j’en avais le potentiel et que je pouvais gagner, mais ce sera très difficile. Le désir est immense, et c’est lui qui va me pousser encore pendant quelques années. Paris-Roubaix est la plus belle course que j’aie jamais disputée, même sans les cols. Jusqu’au virage où je suis tombé, mes watts moyens étaient les plus élevés de toute la saison ». Dans ces conditions, il n'apparaît pas si improbable que Pogacar réfléchisse à une contre-proposition avec un doublé Giro-Vuelta à la place du Tour de France et une participation à Paris-Roubaix avant une coupure de 15 jours jusqu'à Liège-Bastogne-Liège. Après, l'équipe UAE peut-elle accepter un tel deal ? Pas sûr du tout...