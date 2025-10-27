Cyclisme - Tour de France : Giro-Vuelta pour Pogacar plutôt que le Tour en 2026 ?

Alexandre Higounet

A l'occasion de la présentation du parcours de l'édition 2026 du Tour de France, Patrick Evenepoel, le père de Remco, a lâché une véritable bombe au micro de la RTBF, laissant entendre que Tadej Pogacar réfléchissait à l'idée de ne pas disputer le Tour l'an prochain pour tenter un doublé Giro-Vuelta. Que faut-il en penser ? Un tel scénario est-il réellement crédible ? Analyse.

En fin de semaine dernière, à l'occasion de la présentation de l'édition 2026 du parcours du Tour de France, Patrick Evenepoel, le père de Remco, a été interrogé par la RTBF sur les chances de son fils, qui évoluera l'an prochain sous les couleurs de l'armada Red Bull-Bora Hansgrohe et qui sera donc très bien entouré. En guise de réponse, le père d'Evenepoel a lâché une véritable bombe, évoquant une hypothèse folle au sujet de Tadej Pogacar.

« Pogacar ? J'ai l'impression qu'il n'ira pas au Tour cette année » Patrick Evenepoel a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Remco, tout le monde sait qu'il est très fort mentalement. Lors de son premier Tour, il est monté sur le podium. L'année dernière il n'était pas prêt, c'est clair. Avec un très bon hiver, une très bonne préparation et sans malchance, il peut performer à 100% dans le Tour. L'absence d'un long contre-la-montre ? De toute façon on ne gagne pas le Tour en contre la montre, mais en montagne. La dernière semaine vous pouvez encore avoir 3 minutes d'avance et en perdre 10 sur une étape. Pogacar ? J'ai l'impression qu'il n'ira pas au Tour cette année. Il veut participer au Giro et la Vuelta ».