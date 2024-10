Cyclisme - Tour de France : Evenepoel a déjà son plan !

Alexandre Higounet

Avec une première semaine totalement inédite du fait de cet enchaînement quotidien de mini Liège-Bastogne-Lièges entrecoupés de passage venteux, le tout avec un contre-la-monter au milieu, Remco Evenepoel trouve un terrain idéal pour déstabiliser la course. S’il le dit à demi-mot, le champion belge semble en tout cas avoir bien cerné l’opportunité…

Mardi midi, au cours de la traditionnelle cérémonie du Palais des Congrès, Christian Prudhomme a dévoilé le parcours du Tour de France 2025. Outre un passage difficile dans les Pyrénées, deux très grosses étapes dans les Alpes et une arrivée au sommet du Ventoux, le parcours présente une innovation majeure, ouvrant un grand champ d’incertitudes sur la course : une première semaine en grande partie composée d’étapes de cote, comme des mini Liège-Bastogne-Lièges, parfois en terrain venteux, et ponctuée par une première véritable étape de montagne en Auvergne.

Cyclisme - Tour de France : Battre Pogacar ? L'appel à Vingegaard lancé par un équipier https://t.co/mUce4xn4uJ pic.twitter.com/t9uyo4eV7K — le10sport (@le10sport) October 24, 2024

Une première semaine idéale pour Evenepoel…

Avec un tel parcours en première semaine casse-patte, bien loin d’être en plaine, le peloton va rencontrer une configuration qu’il n’a jamais connue, laissant ouvertes de nombreuses incertitudes sur le classement général, sachant qu’un tel parcours laisse la possibilité d’une grande bagarre parmi les prétendants au maillot jaune. Surtout qu’au milieu de cette première semaine se tiendra un contre-la-montre de 33 kilomètres autour de Caen.

« Des chances de prendre le maillot jaune en première semaine »

Une telle configuration n’a pas manqué d’inspirer Remco Evenepoel, qui trouve ici un terrain parfait pour lui, terrain qu’il tentera d’exploiter au maximum pour déstabiliser Pogacar et Vingegaard avant l’arrivée de la haute montagne. Ou a minima pour aborder les cols en position idéale tant sportivement que mentalement. Au micro de L’Equipe, Evenepoel a d’ailleurs rapidement rebondit, tout en prenant soin de relativiser pour ne pas trop se livrer : « C'est un parcours très particulier, mais très beau ! Avec le grand départ pas trop loin de ma maison et surtout de la Belgique. Du coup, un chrono si tôt m'offre des chances de prendre le Maillot Jaune dans la première semaine, mais n'aura pas beaucoup d'importance pour le classement général car il y a encore beaucoup de montagnes et étapes à suivre. Les étapes de montagnes me semblent belles avec beaucoup de cols mythiques à grimper ».