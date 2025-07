Cyclisme - Tour de France : Ces signaux qui ne trompent pas pour Alaphilippe…

Interrogé sur ce que l’on pouvait espérer de Julian Alaphilippe sur le Tour de France pour sa chronique sur cyclismactu.net, Cyrille Guimard, l’ancien boss de Bernard Hinault et Laurent Fignon, n’envisage pas qu’il y ait un changement majeur pour le double champion du monde par rapport à ces dernières années. Pourtant, plusieurs signaux forts ouvrent des perspectives très intéressantes pour le Français. Explications.

A l’occasion de sa chronique pour cyclismactu.net, Cyrille Guimard a été interrogé sur les perspectives de Julian Alaphilippe pour le Tour de France, alors qu’il sort d’un excellent Tour de Suisse, ponctué d’une cinquième place au classement général. Pour Guimard, cela ne change pas fondamentalement la donne : « On a vu du bon Julian sur le Tour de Suisse, où il a retrouvé un peu de hargne et de l'envie. Mais physiquement, il est quand même en dessous du Julian Alaphilippe il y a 3, 4, 5 ou 6 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, le potentiel est toujours là. Mais qu'il a beaucoup de mal maintenant à supporter les hauts taux de lactate et de les supporter sur un certain nombre de minutes, tel qu'il pouvait le faire auparavant. Je pense que, sur ce plan là, le mental n'est plus là. Maintenant, il a tellement de talent que, s'il cible bien les étapes où il peut aller faire des numéros, il a la possibilité de lever les bras. Je le lui souhaite parce que c'est un très beau coureur, un très grand champion. Mais malheureusement, il est… Il y a l'expression qu'on utilise dans le cyclisme ou qu'on utilisait, c'est être sur le fil biais. Et je pense qu'il est un peu sur le fil biais ».