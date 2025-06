Cyclisme - Tour de France : Le choix fort de Julian Alaphilippe !

Remis en confiance par son excellent Tour de Suisse, où il passé la haute montagne avec les meilleurs, ce qui ne lui était pas arrivé depuis cinq ans, Julian Alaphilippe aborde le Tour de France avec des ambitions et la détermination de parvenir à ses fins. Et pour cela, il n’a pas hésité à opérer un choix très fort.

« Cela fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien »

Au soir de la dernière étape, un contre-la-montre qui l’a malheureusement vu perdre sa place sur le podium final, le double champion du monde ne cachait pas sa satisfaction d’ensemble malgré cette mauvaise journée dans le chrono : « Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien. C'est vraiment positif. On travaille dur pour être en forme, mais quand ça arrive, c'est sûr que ça fait plaisir. Il y a eu aussi des moments où j'ai travaillé dur et je n'avais pas le bon feeling qui arrivait derrière en course pour autant. Ça fait donc plaisir d'avoir eu une semaine comme celle-là. Quant à aujourd’hui, je pense qu’il fallait vraiment être dans un grand jour pour faire un bon chrono, et j’ai eu de très mauvaises sensations dès le départ. J’ai tout de suite senti que ça allait être compliqué. Forcément, il y a un peu de déception, parce que j’aurais vraiment aimé terminer sur le podium du général pour l’équipe. Mais je suis quand même satisfait de la semaine. On a été offensifs, on a essayé de gagner une étape. L’équipe s’est super bien comportée, le groupe était vraiment soudé, il y avait une super atmosphère. À quelques jours du Tour de France, c’est forcément positif. J’ai travaillé dur pour arriver dans la meilleure forme possible pour le Tour de France, et cette semaine m’a vraiment rassuré. J’ai fait beaucoup d’efforts, et je ne m’attendais pas forcément à devoir défendre une aussi belle place au classement général ».