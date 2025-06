Cyclisme - Tour de France : Alaphilippe de retour au top ? L’élément qui change tout

Alors qu’il vient d’achever le Tour de Suisse à la cinquième place au classement général, Julian Alaphilippe apparaît à un niveau proche de son top pour la première fois depuis de longues années. Un élément permet d’en avoir la certitude et laisse augurer de belles choses pour le Tour de France. Analyse.

« Cette semaine m’a vraiment rassuré »

A l’arrivée, le Français pouvait exprimer sa satisfaction sur son niveau, quand bien même il restait un peu déçu par son contre-la-montre, déclarant dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C’était très difficile. Je pense qu’il fallait vraiment être dans un grand jour pour faire un bon chrono, et j’ai eu de très mauvaises sensations dès le départ. J’ai tout de suite senti que ça allait être compliqué. Forcément, il y a un peu de déception, parce que j’aurais vraiment aimé terminer sur le podium du général pour l’équipe. Mais je suis quand même satisfait de la semaine. On a été offensifs, on a essayé de gagner une étape. L’équipe s’est super bien comportée, le groupe était vraiment soudé, il y avait une super atmosphère. À quelques jours du Tour de France, c’est forcément positif. J’ai travaillé dur pour arriver dans la meilleure forme possible pour le Tour de France, et cette semaine m’a vraiment rassuré. J’ai fait beaucoup d’efforts, et je ne m’attendais pas forcément à devoir défendre une aussi belle place au classement général. Aujourd’hui, il y a une petite déception de m’être senti aussi mal. J’ai tout donné, mais j’ai senti dès le début que ce serait dur ».