Marion Rousse : Les problèmes d’argent confirmés !

On a peut-être tendance à l’oublier, mais avant de se révéler comme consultante, Marion Rousse était cycliste professionnelle. Celle qui a notamment été championne de France n’a toutefois connu qu’une courte carrière. En effet, la compagne de Julian Alaphilippe a rapidement choisi d’arrêter, notamment pour des raisons financières. Ayant déjà évoqué ce sujet à plusieurs reprises, Marion Rousse en a rajouté une couche.

« Je ne gagnais pas d’argent »

Pour le Magazine Sphères, Marion Rousse a de nouveau parlé des problèmes financiers qui rongeaient le cyclisme à son époque. Elle a ainsi fait savoir : « J’ai poursuivi mes études en parallèle de ma carrière et j’ai eu le bac. Je n’avais pas vraiment le choix, le monde professionnel féminin était invivable. Je ne gagnais pas d’argent. Je n’avais pas de modèle vers qui me tourner non plus. Je connaissais Jeannie Longo, bien sûr, mais on ne pouvait pas la suite à la télé puisque les courses n’étaient pas retransmises. Aucun média ne parlait de femmes cyclistes. Aucun ne donnait même le résultait des courses. Quand je prenais mon vélo après avoir regardé Paris-Roubaix, je m’imaginais être Tom Boonen. Les filles devaient s’identifier à des hommes. C’était triste, parfois décourageant, voire injuste. Je regardais le Tour de France, la plus belle course du onde, tout en sachant pertinemment que je ne pourrais jamais y participer ».