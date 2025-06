Marion Rousse, la signature en cachette !

Aujourd'hui, Marion Rousse est l'un des visages du cyclisme français. Ancienne cycliste professionnelle, la compagne de Julian Alaphilippe est maintenant consultante sur France Télévisions mais aussi directrice du Tour de France femmes. Toute la vie de Marion Rousse tourne donc autour du cyclisme et ce depuis son plus jeune âge. Un sport auquel elle s'est mise dans le dos de son père.

« En cachette, elle a signé ma licence »

Pour le magazine Sphère, Marion Rousse en a d'ailleurs rajouté une couche sur cette histoire. Tandis qu'elle s'était heurtée au refus de son père, elle a eu plus de chance auprès de sa mère. Le tout en cachette. « J'étais dans une poussette quand j'ai assisté à mes premières courses cyclistes. Logique, je viens d'une famille de vélo : un père cycliste en première catégorie et des cousins cyclistes professionnels. Sauf qu'avec mon tempérament, je me suis vite lassée d'applaudir sur le bord des routes, il fallait que je grimpe sur la selle. J'avais six ans quand j'ai annoncé à mon père que je voulais être cycliste. "Non, c'est un sport trop dur pour une fille, d'autant plus pour une fille de ton âge". Alors que j'ai tenté avec ma mère. En cachette, elle a signé ma licence et la semaine suivante, j'étais inscrite à l'UV Fourmies dans le Nord », a ainsi raconté Marion Rousse.