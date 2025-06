Cyclisme - Tour de France : Le chiffre qui peut détruire le moral de Vingegaard !

Alexandre Higounet

Alors que les coureurs du Tour de France vont s’élancer dans moins de trois semaines, Jonas Vingegaard diffuse le message qu’il peut encore espérer lutter avec Tadej Pogacar pour le maillot jaune, malgré l’écrasante domination du Slovène dans les étapes alpestres du Dauphiné. Réelle conviction ou discours de façade, une statistique, relevée par l’ancien coureur Jan Bakelants, pourrait bien lui enlever ses derniers espoirs...

A moins de trois semaines du départ du Tour de France, Jonas Vingegaard et l’équipe Visma-Lease A Bike maintiennent l’idée selon laquelle le leader danois peut encore être en mesure de lutter avec Tadej Pogacar pour la victoire dans le Tour de France, malgré l’écrasante domination du leader slovène dans les cols alpestres du Dauphiné. Il y a quelques jours, Jonas Vingegaard avait par exemple déclaré dans des propos rapportés par cyclismactu.net et Wielerflits : « Pogacar ? Nous nous concentrons uniquement sur nous-mêmes. Nous nous concentrons sur nous pour être aussi bons que possible sur le Tour et nous le faisons à chaque fois, peu importe ce qui se passe. Je dois un peu tout travailler, sur l’accélération, le changement de rythme, dans les montées plus longues également. J'espère pouvoir faire un pas en avant dans les 3 prochaines semaines jusqu'au début du Tour et ensuite nous verrons quand nous commencerons. Bien sûr, Tadej a l’air très fort. Si je voyais une faiblesse chez lui, je ne la mentionnerais pas ici. Il est clair que la pression est plus forte sur lui ».

« La manière dont Vingegaard a géré la suprématie de Pogacar ressemble plus à une levée de drapeau blanc » Un discours de façade selon l’ancien coureur Jan Bakelants, pour qui le Danois et son équipe ont en fait accepté la supériorité de Pogacar, comme il l’a lancé dans sa chronique pour le Het Laatste Nieuws : « J’entends entre les lignes que Visma-Lease A Bike essaie de se convaincre que les choses se passeront bien pour remporter le Tour, mais la manière ‘’apaisée’’ avec laquelle Jonas Vingegaard a géré la suprématie de Tadej Pogacar et sa façon de courir ressemblent plus à une levée de drapeau blanc qu’à une envie réelle d’en découdre en vue du Tour de France ».