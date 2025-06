Cyclisme - Tour de France : Pogacar-Vingegaard, il démonte le storytelling de Visma-Lease A Bike

Alors que l’équipe Visma-Lease A Bike a entretenu un discours offensif et confiant sur la possibilité de voir Jonas Vingegaard en mesure de lutter avec Tadej Pogacar pour le maillot jaune du Tour de France, l’ancien coureur Jan Bakelants a surtout constaté que Vingegaard avait factuellement accepté la domination du Slovène sur le routes du Dauphiné...

Quelques jours avant le coup d’envoi du critérium du Dauphiné, l’équipe Visma-Lease A Bike , à commencer par Jonas Vingegaard lui-même, avait diffusé le message dans les médias selon lequel le leader danois se sentait très confiant et déterminé en vue du Tour de France et qu’il était convaincu qu’il serait en mesure de battre Pogacar en juillet prochain. Y compris après la démonstration de force du leader slovène d’ UAE Team Emirates , le clan Vingegaard affirmait qu’il restait encore trois semaines avant le départ du Tour de France et que le Danois avait la possibilité de se mettre au niveau.

A l’occasion de sa chronique sur Het Laatste Nieuws, Jan Bakelants , l’ancien coureur, a démonté le storytelling de la formation hollandaise : « J’entends entre les lignes que Visma-Lease A Bike essaie de se convaincre que les choses se passeront bien pour remporter le Tour, mais la manière ‘’apaisée’’ avec laquelle Jonas Vingegaard a géré la suprématie de Tadej Pogacar et sa façon de courir ressemblent plus à une levée de drapeau blanc qu’à une envie réelle d’en découdre en vue du Tour de France ».

« Entre Pogacar et Vingegaard, les écarts se sont encore creusés de manière incontestable »

Selon Bakelants, au-delà des mots qu’ils peuvent tenir, les Visma-Lease A Bike ont intégré la supériorité de Pogacar et à ses yeux, elle ne pourra être comblée durant les trois semaines précédant le départ du Tour de France : « En ce qui concerne les rapports de force entre les coureurs du classement général du Tour de France, peu de choses ont changé de manière notable, si ce n’est que les écarts entre les trois premiers coureurs se sont creusés et ont même été renforcés de manière incontestable. On dit que Pogacar n’aura pas la préparation idéale pour le Tour de France en disputant les classiques du printemps, et qu’il pourrait de fait connaître une mauvaise journée lors de la troisième semaine en juillet. Mais à l’heure actuelle, seule une chute ou une panne matérielle pourrait changer la donne. Je ne crois pas non plus que Pogacar ait besoin d’une préparation idéale pour gagner le Tour. Même avec une préparation non-optimale, la différence est énorme ».