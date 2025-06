Marion Rousse : Le douloureux souvenir gardé par Alaphilippe !

La cyclisme est un sport où les chutes sont nombreuses et peuvent parfois être très graves. Julian Alaphilippe en a d’ailleurs fait l’expérience à plusieurs reprises. On se souvient notamment de ces images qui ont fait froid dans le dos lors de Liège-Bastogne-Liège en 2022. Ça a alors été difficile pour Alaphilippe, qui a toutefois préféré garder tout cela pour lui…

Ça a alors été une épreuve très difficile pour Julian Alaphilippe pour ce remettre de cette chute traumatisante et de toutes ces blessures. Mais comme l’a expliqué Marion Rousse , l’actuel coureur de la formation Tudor n’a pas souhaité en parler avec elle, préférant garder ça pour lui. « Tu ne peux pas te permettre de juger la réaction des coureurs qui ont vécu la chute. Il y a certaines personnes qui vont avoir un besoin d’en parler pour se libérer et puis tu en as d’autres qui ne veulent pas y repenser parce que c’est trop douloureux. Et je pense que c’est le cas de Julian. Ce que moi j’ai ressenti à ma place en tant que femme et coureur pour le papa de mon fils, on ne pourra jamais ressentir ce qu’il ressenti lui. Ça lui est propre et il a envie de le garder pour lui », a confié la compagne de Julian Alaphilippe pour L’Equipe Explorer.

« Là, tu te dis que tu vas mourir, tu penses que tu vas mourir »

Revenant également sur cette terrible chute à Liège-Bastogne-Liège durant laquelle elle était aux commentaires sur France Télévisions, Marion Rousse a alors fait savoir : « Julian, il y a des chutes malheureusement, j’en ai commenté beaucoup. Liège-Bastogne-Liège, c’était presque son objectif principal de la saison, tu sais qu’il est prêt, la chute intervient et là tu sens que c’est grave et qu’il ne bouge pas. Tu vois la réaction de Romain Bardet qui est inquiet. Julian a eu des perforations au niveau des poumons, je crois que c’est 6 cotes fracturées, l’omoplate, la clavicule. Je ne sais même plus, mais il y avait encore plus de trucs. C’était dur parce qu’il était touché de partout en fait. Presque tous les membres étaient touchés et en fait ce qu’il l’a traumatisé sur le coup c’est que lui quand il est allongé, il ne peut plus respirer et bouger. Là, tu te dis que tu vas mourir, tu penses que tu vas mourir. Ça aurait pu être beaucoup plus grave et plus dans le vélo, il y a eu trop d’épisodes malheureusement où les coureurs perdaient la vie sur une chute. Tu te dis que ce n’est pas possible de perdre la vie en pratiquement ton sport, ton métier ».