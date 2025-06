Cyclisme - Tour de France : Il reste la meilleure chance française pour le Tour

Entre les révélations récentes de certains grands talents, comme Paul Seixas, trop jeunes pour être alignés au Tour de France, et certaines confirmations au plus haut niveau comme Kevin Vauquelin, le cyclisme français ne manque pas de potentiel. Pourtant, il peine à aligner un véritable prétendant au top 10 cet été. Une nouvelle fois, un profil se détache...

Entre Guillaume Martin et David Gaudu, Madiot a tranché

Cependant, Guillaume Martin, désormais leader de la Groupama-FDJ, s’impose une nouvelle fois comme la meilleure chance française de ramener un top 10 à Paris. Marc Madiot, son patron, indique de son côté à l’occasion d’un entretien accordé à cyclismactu.net : « Guillaume est un très bon coureur de courses par étapes. Il s’impose avec le temps et l’usure du peloton. Il a parfaitement répondu à nos attentes sur cette semaine du Dauphiné. Ce n’est peut-être pas un coureur très spectaculaire au premier abord, mais il est accrocheur, mentalement très fort. Il ne lâche jamais. J’en suis certain, il nous apportera de belles satisfactions sur le Tour de France. Comme beaucoup d’équipes du "ventre mou" du peloton World Tour, notre objectif principal est de décrocher une victoire d’étape. Ensuite, être le plus proche possible des meilleurs, notamment avec Guillaume Martin. On a une bonne équipe, homogène, et on espère obtenir de beaux résultats, dans la continuité de ce qu’on a montré au Tour de Suisse. En combinant les enseignements du Dauphiné et du Tour de Suisse, on devrait être bien armé ». Et entre Guillaume Martin et David Gaudu, Madiot ne cache pas qu’une hiérarchie s’est plus ou moins décantée aujourd’hui : « Gaudu co-leader au Tour ? On n’en est pas encore là. On fera le point à l’issue du championnat de France. Un Gaudu à son meilleur niveau peut jouer dans les mêmes sphères que Guillaume. On va voir comment il se sent physiquement dans les prochains jours, et on en tirera les conclusions ».