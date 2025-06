Cyclisme - Tour de France : Alaphilippe tient son plan gagnant

A moins de deux semaines du départ du Tour de France, Julian Alaphilippe a obtenu la confirmation au Tour de Suisse, qu’il a achevé à la cinquième place au général en étant un acteur très important de la course, que la stratégie programmée pour la Grande Boucle maximisait ses chances de réaliser un Tour au niveau de ses grandes années. Explication.

« Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien »

A tel point que le double champion du monde n’a pas caché à l’arrivée de la dernière étape qu’il n’avait pas connu de telles sensations depuis très longtemps, déclarant dans des propos rapportés par directvelo.com : « Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien. C'est vraiment positif. On travaille dur pour être en forme, mais quand ça arrive, c'est sûr que ça fait plaisir. Il y a eu aussi des moments où j'ai travaillé dur et je n'avais pas le bon feeling qui arrivait derrière en course pour autant. Ça fait donc plaisir d'avoir eu une semaine comme celle-là ».