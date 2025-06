Cyclisme - Tour de France : Vingegaard peut-il rattraper son retard sur Pogacar ? Il livre son verdict

Alors que le Tour va s’élancer dans moins de deux semaines, Pogacar apparaît plusieurs crans au-dessus de Jonas Vingegaard en haute montagne. Le leader danois du Team Visma-Lease A Bike peut-il encore rattraper son retard d’ici au début du mois de juillet afin de pouvoir lutter un minimum pour le maillot jaune ? Marc Madiot, le manager de la Groupama-FDJ, livre son verdict.

A moins de deux semaines du départ du Tour de France, l’ombre de Tadej Pogacar plane nettement au-dessus du maillot jaune tant le champion slovène a marqué les esprits lors des trois grandes étapes de montagne du Dauphiné. Alors que Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel semblaient s’être rapprochés, comme l’avait laissé penser le contre-la-montre de la course savoyarde, où le leader de l’équipe UAE Team Emirates avait subi leur domination, ce dernier a tout écrasé dans les cols, affichant une domination totale pour aisément renverser le classement général et l’emporter largement.

Un signe qui ne trompe pas sur le rapport de force, comme l’a souligné Marc Madiot , le manager général de la Groupama-FDJ , interrogé par cyclismactu.net : « On voit que Pogacar est à son meilleur niveau, surtout en montagne. Il reste peut-être quelques détails à ajuster sur le chrono, mais globalement, il est très fort depuis le début de saison. Vingegaard m’a semblé en forme, mais il lui manque encore un petit quelque chose pour rivaliser avec Pogacar sur toute la ligne. Il y a clairement un écart entre eux deux et le reste, même si Evenepoel est aussi à un excellent niveau. La hiérarchie de l’an dernier semble se confirmer ».

Vingegaard pourrait combler une partie de son retard...

Pour autant, Pogacar a-t-il déjà course gagnée en juillet ? A l’analyse, la réponse est probablement entre les mains de Jonas Vingegaard. Le champion danois sera-t-il en mesure de rattraper son retard, au point de revenir à portée du Slovène, d’être en mesure de profiter de la moindre de ses difficultés pour s’imposer ? Marc Madiot livre un élément de réponse : « Si on se fie à ce qu’on a observé, il n’y a pas besoin d’être un grand spécialiste pour dire que Pogacar est le favori numéro un. Mais il faut toujours se méfier. Le Tour, c'est trois semaines avec beaucoup d’embûches : la montagne, les chronos, les étapes piégeuses, le vent, la gestion du peloton… Il y a beaucoup de paramètres qu’on essaie de contrôler, mais qu’on ne maîtrise jamais à 100 %. Il y a toujours les aléas de la course. Donc tout reste ouvert, même si sur le papier, Pogacar coche plus de cases que les autres ». Pour le manager de la Groupama-FDJ, Vingegaard peut donc encore combler une partie de son retard, suffisamment en tout cas pour pouvoir mettre Pogacar en danger en fonction des circonstances.