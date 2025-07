Cyclisme - Tour de France : Vingegaard révèle l’étape clé pour la victoire

A moins de deux jours du Grand Départ du Tour de France, Jonas Vingegaard apparaît déterminé dans son duel à venir avec Tadej Pogacar, réaffirmant que la bagarre sera bien différente de l’an dernier. Au passage, il n’a pas manqué de cibler l’étape qui selon lui pourrait tout conditionner.

Jonas Vingegaard a ainsi affirmé : « Pour gagner le Tour, il faut être au même niveau que Pogacar. Je pense qu'il débutera le Tour en meilleure forme que les années précédentes et cela me pousse à me dépasser plus que jamais. Pour gagner le Tour, je dois être capable de le battre. Je me sens bien en tout cas. À cause de ma chute en mars, j'ai été écarté du vélo pendant près de deux semaines, mais j'ai le sentiment que ma condition s'est énormément améliorée ».

« Cette étape peut faire toute la différence au classement général »

Dans sa quête du maillot jaune, le leader de l’équipe Visma-Lease A Bike a en tout cas ciblé une étape clé, qui selon lui pourrait bien conditionner l’ensemble de l’épreuve. Et il ne s’agit pas forcément de celle à laquelle on aurait pensé... Le Danois a ainsi analysé : « Le premier contre-la-montre de 33 kilomètres est crucial et m'a obligé à m'entraîner sur un vélo de contre-la-montre. Ce contre-la-montre peut faire toute la différence au classement général, même si on ne peut pas bien sûr choisir avec certitude une étape décisive et qu’il faut considérer que chaque étape est importante. Ce qui est sûr, c'est que la dernière étape (avec le passage par la montée de Montmartre à Paris, ndlr) peut aussi être très dangereuse. Ces dernières années, on a beaucoup parlé de sécurité en cyclisme, et ajouter Montmartre comme arrivée peut augmenter ce risque. On a vu aux Jeux Olympiques à quel point c'était difficile… À l'époque, seuls quinze coureurs atteignaient Montmartre en même temps, mais sur le Tour, il y aura plus de 100 coureurs et après 21 jours de course, ils seront très fatigués ».