Cyclisme - Tour de France : Le clan Vingegaard annonce un vrai match avec Pogacar

Alors que le Tour de France va débuter dans quelques jours, l’équipe Visma-Lease A Bike émet toujours un message très optimiste au sujet des chances de Jonas Vingegaard dans la lutte qui va l’opposer à Tadej Pogacar pour le maillot jaune. Un discours qui doit être lié au niveau actuel du champion danois. Mais peut-être pas uniquement...

« Pour Jonas, nous sommes dans un monde totalement différent de l’an dernier »

Mathieu Heijboer, le responsable de la performance de la formation hollandaise, a ainsi expliqué dans des propos relayés par le média flamand Het Nieuwsblad : « Pogacar est le meilleur coureur du monde et au Dauphiné, il nous a bien battus. Nous essayons d'apprendre de lui, mais nous ne pouvons pas transformer Jonas en Pogacar. Nous devons simplement tirer le meilleur de Jonas et du reste de l'équipe. Cette année, nous avons pu travailler sa force, son explosivité, les contre-la-montre et les ascensions plus longues. Nous sommes désormais dans un monde complètement différent de l'année dernière. Les incertitudes ont disparu. Donc oui, nous avons désormais beaucoup plus confiance dans le niveau de Jonas pour le Tour que l'année dernière ».