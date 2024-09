Cyclisme - Pogacar : « Evenepoel a peut-être un avantage sur moi au Mondial »

Alexandre Higounet

Reposé après son incroyable doublé Tour d’Italie-Tour de France, Tadej Pogacar se tourne désormais vers son dernier grand objectif de la saison, le titre de champion du monde à Zurich. Et le leader slovène a déjà ciblé son adversaire principal, Remco Evenepoel.

Après quelques semaines de repos suite à son doublé Giro-Tour, Tadej Pogacar regarde de nouveau vers l’avenir. Loin d’être rassasié par toutes ses victoires cette saison, le leader du Team UAE en veut encore plus.

Cyclisme - Tour : Vingegaard veut un duel XXL avec Pogacar ! https://t.co/gKnIVyvEEm pic.twitter.com/1zOwf4pe6a — le10sport (@le10sport) September 10, 2024

« Remco Evenepoel peut gagner sur tous les terrains »

En cette fin de saison, Pogacar vise en priorité le titre de champion du monde. Non seulement, il rêve de porter le maillot arc-en-ciel, que tous les grands champions de l’histoire ont au moins gagné une fois, mais aussi parce que cela lui permettrait de conclure un incroyable triplé Giro-Tour-Mondial que seuls Eddy Merckx (1974) et Stephen Roche (1987) ont réalisé dans l’histoire. Enfin, le parcours exigeant de Zürich cette saison lui offre une réelle fenêtre de tir pour l’emporter. A l’occasion d’un entretien accordé à la Gazzetta Dello Sport et relayé par Sporza.be, Pogacar n’a pas caché son ambition : « Ce maillot manque toujours. Peut-être que cette année est le bon moment. Le parcours est difficile, mais pas très difficile. Même si ce sont les coureurs qui déterminent le parcours. L'année dernière, tout le monde à Glasgow pensait à un sprint, mais ce n'était pas le cas. Cette année, le parcours est davantage destiné aux grimpeurs que l'année dernière, mais il est principalement destiné aux puncheurs et aux coureurs explosifs ».

« Si Mathieu Van der Poel est dans un grand jour… »

Déjà tourné vers le rendez-vous mondial de Zurich, Pogacar a rapidement listé les adversaires susceptibles de le dominer, et ils ne sont pas nombreux : « Si Mathieu van der Poel est en super forme, il peut participer, surprendre et gagner. Et Wout van Aert aurait certainement pu jouer ici. Remco Evenepoel peut gagner sur n'importe quel terrain. Nous ne nous sommes pas encore affrontés dans une grande course d’un jour ? Peut-être qu'il a encore un avantage sur moi dans ce domaine. Pour le moment en tout cas. C’est l’année où je veux inverser la tendance ».