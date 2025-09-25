Cyclisme - Mondial : La déclaration folle du lieutenant de Pogacar !

Alexandre Higounet

Si Primoz Roglic est habituellement un concurrent de Tadej Pogacar, notamment sur les Grands Tours où lui aussi vise les classements généraux, il se retrouve équipier du champion du monde sortant pour les Mondiaux, sous le maillot de l'équipe de Slovénie. Le quadruple vainqueur de la Vuelta va-t-il se mettre au service de Pogacar pour l'aider dans sa quête du doublé ? Sa réponse est pour le moins étonnante...

Habituel leader de la formation Red Bull-Bora Hansgrohe, Primoz Roglic fait en temps normal partie des principaux adversaires de Tadej Pogacar sur les Grands Tours, quand bien même il représente un danger moindre pour le leader de l'équipe UAE Team Emirates qu'il y a quelques années. Mais à l'occasion des championnats du monde, les deux hommes se retrouvent sous le maillot de l'équipe de Slovénie.

« Nous avons tous vu ce que Tadej était capable de faire » Alors que l'épreuve en ligne des Mondiaux se tient dans trois jours au Rwanda, avec un parcours terrible sous une chaleur lourde et humide, Roglic va-t-il se mettre au service de Pogacar pour l'aider dans sa quête d'un deuxième titre d'affilée ? A l'évocation du sujet, le quadruple vainqueur de la Vuelta livre une réponse très étonnante, dans des propos relayés par cyclismactu.net : « Nous avons le privilège d’être dans la course avec neuf coureurs et nous signerions probablement tous pour qu’elle se termine par le résultat de 2024. Ensuite, nous avons tous vu ce que Tadej était capable de faire, je pense qu’il faudra lui laisser de l’espace, pour ne pas le gêner. Pour nous autres, ce sera un grand défi d’atteindre la ligne d’arrivée ».