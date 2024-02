Cyclisme : Réaction en chaîne après le clash Lefévère-Marion Rousse

Alexandre Higounet

Les propos rudes de Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep, à l’intention de Julian Alaphilippe, provoquent des réactions en chaîne. Après la réponse de Marion Rousse, compagne du champion français, la femme de Philippe Gilbert, Bettina Pesce, a réagi sur Instagram, taclant la directrice du Tour féminin et défendant la position de Patrick Lefévère. Une chose est sûre, un tel contexte ne va pas aider la préparation de Julian Alaphilippe à l’heure de son premier grand rendez-vous de la saison.

Après la déclaration initiale de Patrick Lefévère, le patron de la Soudal-Quickstep, sur Julian Alaphilippe tenue en début de semaine auprès du média flamand Humo (« Julian est un bon gars. Mais après avoir signé son méga contrat, on ne l’a plus vu. J’aime mes coureurs mais je dois être juste. Avec l’âge, vous devez pendre plus soin de vous, vous entraîner plus dur. Je pense que chez lui, il y a eu trop de fêtes et trop d’alcool. (…) Il est sérieusement sous le charme de Marion. Peut-être trop »), Marion Rousse, directrice du Tour de France féminin et compagne du champion français, avait rapidement réagi sur Twitter : « Quels que soient les sentiments de Monsieur Lefévère à mon égard, il est inadmissible de s’attaquer comme il le fait à notre vie privée. Alors non, je ne bois pas d’alcool, jamais même. Raté pour les fêtes également car avec un petit de 3 ans, nous préférons être en forme le matin ;) Vous ne réussirez pas non plus, comme vous me l’avez déjà évoqué, à m’empêcher de travailler pour m’occuper et rester auprès de Julian au temps de sa carrière. Les missions que j’exerce me passionnent et sachez que j’ai plein de projets. Mais je vous le dis, en aucun cas je ne vous permets de parler de ma vie privée. Merci désormais d’arrêter de parler à tort et à travers et de faire preuve de davantage de respect et… de classe ».

« Ton post est le reflet de ce qui t’a touché, c’est-à-dire toi et ton image »

Ces dernières heures, Bettina Pesce, la femme de l’ancien champion Philippe Gilbert, un ancien de la maison Soudal-Quickstep, a vivement réagi sur Instagram aux propos de Marion Rousse, comme relayé par les médias flamands, dont le site du Het Nieuwsblad : « Cela s’appelle le revers de la médaille Marion, et encore, Patrick n’étale qu’un tiers du comportement de ton homme, tu devrais même faire profil bas à ce sujet. Il dit simplement tout haut ce qu’il pense et que beaucoup de gens autour de toi pensent tout bas !! Son coureur payé une fortune doit aussi des comptes à son patron. Cela reste la règle. Tu passes ta vie à parler mal des gens derrière ton micro cachée dans ton studio et quand il s’agit d’assumer, tu n’as jamais été au RDV… Ton post est le reflet de ce qui t’a touché, en fait, c’est-à-dire toi et ton image ».

Comment Julian Alaphilippe peut-il préparer sereinement le Het Nieuwsblad ?