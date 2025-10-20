Cyclisme : Le raid fou de Paul Seixas !

Alexandre Higounet

Alors qu'il venait d'achever sa saison au Tour de Lombardie par une très belle septième place, Paul Seixas s'est lancé dans un raid fou dans les Alpes une semaine après, histoire de faire un dernier effort avant les vacances. Et le parcours emprunté par le coureur de Décathlon-AG2R La Mondiale pour plus de 12 heures de vélo a de quoi impressionner...

Révélation du cyclisme français pour la saison 2025, au cours de laquelle il s'est déjà montré au niveau du duo Pogacar-Evenepoel alors qu'il vient à peine de fêter ses 19 ans, Paul Seixas a terminé son année par une magnifique 7ème place au Tour de Lombardie, une première pour un coureur de son âge, et ce en ayant été réellement acteur de la course au moment où elle s'est joué, longtemps en compagnie de Remco Evenepoel.

Seixas est parti pour sa sortie à 3 heures du matin ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune leader de l'équipe Décathlon-AG2R La Mondiale n'a pas fini la saison essorée, mais plutôt avec des réserves ! On en veut pour preuve l'incroyable sortie qu'il a effectuée dans les Alpes, une semaine après le Tour de Lombardie. C'est le média Het Nieuwsblad qui a relevé l'information, Paul Seixas ayant mis ce raid d'entraînement à disposition sur l'application Strava.