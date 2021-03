Cyclisme

Cyclisme : Le message fort de Froome avant le Tour de Catalogne !

Publié le 22 mars 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors qu'il a traversé l'UAE Tour dans un relatif anonymat, Christopher Froome voudrait se tester durant le Tour de Catalogne

Agé de 35 ans, Christopher Froome a tenté un pari audacieux. Présent au sein de l’équipe Ineos (anciennement Sky) depuis 2010, le coureur britannique a décidé de rejoindre Israël Start-Up Nation. Pour sa première apparition sous le maillot de sa nouvelle équipe, le quadruple vainqueur du Tour de France a terminé à la 47 ème place à l’UAE Tour, mais avait affiché sa confiance durant la course : « Personnellement, je me sens de mieux en mieux au fur et à mesure que la course avance. Je pense que j'ai vraiment besoin de faire d'autres courses par étapes, mais petit à petit les choses se mettent en ordre pour moi ».

« J’ai hâte de me tester en montagne pour voir comment j'ai progressé »