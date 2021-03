Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe dévoile ses deux grands adversaires pour Milan-San Remo !

Publié le 18 mars 2021 à 21h35 par T.M.

Ce samedi, Julian Alaphilippe sera au départ de Milan-San Remo. Placé parmi les grands favoris, le Français voit toutefois deux menaces colossales.

Vainqueur de Milan-San Remo en 2019 et deuxième lors de l’édition précédente, Julian Alaphilippe aura forcément à coeur de briller une nouvelle fois sur cette course mythique. Avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde sur les épaules, le Français sera donc attendu et avec ce qu’il a montré sur le Tirreno Adriatico, il est logiquement placé parmi les grands favoris. Mais Alaphilippe n’est clairement pas seul à pouvoir prétendre à la victoire. Ce samedi, le coureur de la Deceuninck-Quick Step aura fort à faire face à Wout Van Aert et Mathieu van der Poel.

« Ils ont plus ce rôle d’ultra favoris »