Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe annonce la couleur pour Milan-San Remo !

Publié le 18 mars 2021 à 17h35 par T.M.

Ce samedi, Julian Alaphilippe fera partie des favoris pour remporter Milan-San Remo. Un rendez-vous évoqué par l’actuel champion du monde.

Ces derniers jours, Julian Alaphilippe s’est jaugé face aux meilleurs sur les routes du Tirreno Adriatico. Le champion du monde a alors pu se rendre notamment compte de la grande forme de Wout Van Aert et Mathieu van der Poel, ses deux principaux concurrents pour le Milan-San Remo. Et c’est ce samedi que la grande explication doit se tenir entre les 3 coureurs pour cette course mythique, déjà remportée en 2019 par Alaphilippe. En jambe, le coureur de la Deceuninck-Quick Step sera donc attendu et il espère être au niveau.

« La confiance est au rendez-vous »