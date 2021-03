Cyclisme

Cyclisme : La nouvelle sortie d'Alaphilippe avant Milan-San Remo !

Publié le 19 mars 2021 à 12h35 par La rédaction

Vainqueur de Milan-San Remo en 2019, Julian Alaphilippe espère de nouveau monter sur la plus haute marche du podium ce samedi.

Vainqueur de Milan-San Remo en 2019 et deuxième en 2020, Julian Alaphilippe sera encore l’un des favoris cette année. Mais le coureur français devra se méfier de la concurrence et notamment de Wout Van Aert et de Mathieu Van Der Poel : « Faire partie des favoris, peut-être oui, mais être le favori, non pas du tout. Quand on voit Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel, ils ont plus ce rôle d’ultra favori. Mais c’est sûr que j’aurai à cœur d’être là, de bien faire, d’avoir de bonnes jambes, de pouvoir peser sur la course, d’avoir un rôle important. On verra ce que ça va donner. Mais c’est sûr que quand on regarde les derniers jours et leurs prestations sur Tirreno, ils sont les grands favoris et ça tout le monde le sait » . Interrogé sur ses ambitions, Alaphilippe espère performer même si son équipe Deceuninck - Quick Step a plus d’un tour dans son sac.

« Je suis juste tranquille et motivé »