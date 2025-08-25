Cyclisme : Le message fort adressé à Evenepoel !

Alexandre Higounet

Recruté comme lieutenant de Remco Evenepoel au sein de la Soudal-Quickstep pour l’aider dans sa quête du Tour de France, Mikel Landa a enregistré le départ de son leader vers la Red Bull-Bora-Hansgrohe non sans une pointe d’émotion et de gros regrets. Interrogé sur le sujet par le quotidien sportif espagnol AS, il ne s’en est pas caché.

Aligné comme leader de la Soudal-Quickstep à l’occasion du Tour d’Espagne qui s’est élancé le week-end dernier lors d’un Grand Départ qui s’est tenu en Italie du côté de Turin, Mikel Landa, qui avait été recruté par l’équipe belge pour être le premier lieutenant de Remco Evenepoel dans sa quête du maillot jaune, s’est exprimé sur le départ du double champion olympique belge pour la Red Bull-Bora-Hansgrohe. Landa n’a pas caché sa déception, lui qui se retrouve désormais dans une situation de leadership sur les Grands Tours, mais sans réelles perspectives au Tour de France.

« Son départ me rend très triste » Landa a ainsi déclaré à l’occasion d’un entretien accordé au quotidien sportif espagnol AS : « Le départ de Remco Evenepoel ? C'est quelque chose qui me rend très triste. Je suis venu ici pour être avec lui . Je l'ai rencontré et j'ai vraiment apprécié sa compagnie. Cette année a été difficile pour nous deux, car Remco a aussi eu cette blessure hivernale qui l'a handicapé. Cette année, nous ne nous sommes presque plus revus, donc les bons moments n'ont duré qu'un an. Je lui souhaite le meilleur et je suis sûr qu'il s'en sortira bien ».