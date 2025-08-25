Cyclisme : Un grand changement s’annonce pour Vingegaard

Alexandre Higounet

Et si on était en train d’assister à la naissance d’un nouveau Jonas Vingegaard ? Et si le fait de s’être rendu compte a posteriori, en voyant l’état de fatigue de Pogacar à Paris, qu’il était peut-être passé à côté de quelque chose lors de la troisième semaine du Tour de France, avait provoqué un changement dans l’approche mentale du Danois ? Les deux premiers jours de la Vuelta le laissent en tout cas supposer...

Intertitre 1 La troisième semaine du Tour de France pourrait-elle avoir changé Jonas Vingegaard en profondeur ? Vaincu une nouvelle fois par Tadej Pogacar, le leader danois de la Team Visma-Lease A Bike pourrait avoir réalisé à l’arrivée à Paris, voyant le champion slovène subir la loi de Van Aert dans la rue Lepic et renoncer à la Vuelta pour se reposer tellement il était épuisé, qu’il était peut-être passé à côté d’un grand renversement en troisième semaine. Et que lui et son équipe ont peut-être stoppé un peu vite leur grande offensive dans les Alpes, estimant que l’affaire était pliée là où elle ne l’était pas. Tout cela aurait-il provoqué un bouleversement dans l’attitude et l’approche de la course de Jonas Vingegaard, désormais beaucoup plus disposé à aller au bout des choses sans toujours tout calculer ?

« On ne va pas laisser une étape passer » Après les deux premiers jours de la Vuelta, il est permis d’en émettre l’hypothèse. Il suffit de voir comment le champion danois est allé chercher la victoire lors de la deuxième étape au sommet du Limone Piemonte au bout du duel avec Giulio Ciccone, et ce alors qu’il avait chuté à 25 kilomètres de l’arrivée, pour s’en persuader. Après l’étape, les commentaires de Vingegaard ont confirmé cette impression que quelque chose avait changé, le coureur déclarant dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « On ne va pas laisser une étape passer. Quand j'ai vu l'opportunité, bien sûr, je l'ai prise. Je suis super content de gagner aujourd'hui, ça fait un moment que je n'avais pas gagné, mais je suis super content de mes sensations et de ce que l'équipe a fait aujourd'hui. Je suis super content d'avoir aussi le maillot rouge. Quand Ciccone a accéléré, je suis juste allé dans sa roue. Pour être honnête, avant le dernier virage, je ne pensais pas qu'il serait possible de le passer. Mais le final était un peu plus long que ce que je pensais et j'ai réussi à le passer. Je ne pense pas qu'il y ait des conséquences de la chute. Je suis tombé assez lourdement, mais il me semble que je ne me suis pas trop blessé ».