Cyclisme : L’annonce rassurante d’Alaphilippe

Publié le 12 août 2022 à 09h35 par Thibault Morlain

Dernièrement, cela était compliqué pour Julian Alaphilippe entre son absence au Tour de France et surtout son Covid. Mais le voilà de retour à la compétition. Le double champion du monde était aligné sur le Tour de l’Ain. Et s’il n’a pas gagné, Alaphilippe a montré un très beau visage. De bon augure pour la suite de la saison alors que de gros objectifs attendent le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl.

Suite à sa terrible chute sur Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe a vécu des moments compliqués. Alors que le coureur français a dû énormément travailler pour soigner ses blessures et revenir à niveau, cela n’a pas suffi pour convaincre la Quick-Step Alpha Vinyl de le sélectionner pour le Tour de France. L’absence d’Alaphilippe sur la Grande Boucle a fait énormément parler, mais le double champion du monde s’est alors tourné vers de nouveaux objectifs : la Vuelta, le Tour de Lombardie et les Mondiaux. Ayant ça en tête, Julian Alaphilippe a lancé sa préparation, mais celle-ci a toutefois été tronquée par un contrôle positif au Covid-19 lors du Tour de Wallonie. Touché par le coronavirus, le compagnon de Marion Rousse expliquait d’ailleurs récemment ne pas être encore à 100%. Il a malgré tout pris le départ du Tour de l’Ain et ses performances ont été plutôt bonnes. Bien qu’il n’a pas gagné, Julian Alaphilippe tire un très bon bilan de cette épreuve.

« J’avais envie de me faire plaisir »

Alors que le Tour de l’Ain s’est terminé ce jeudi, Julian Alaphilippe a fait le point sur ses sensations après cette épreuve. Pour Direct Velo , le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl a alors confié : « J’avais envie de me faire plaisir et de faire des efforts sans trop calculer, et c’est ce que j’ai fait. Je venais pour ça. Je savais qu’il y avait de grandes chances que ça me lâche dans le final, comme hier. Ça a été le cas mais je n’ai pas de regrets ». Alors qu’on pouvait s’inquiéter avant cette compétition, tout semble aller pour le mieux pour Alaphilippe.

« C’est un très bon bilan »

« C’est un très bon bilan. J’étais content d’être de retour sur les routes du Tour de l’Ain. Ça me rappelle de bons souvenirs après quelques semaines compliquées pour moi. J’ai pris beaucoup de plaisir pendant trois jours. J’ai souffert aussi mais c’était le but », a d’ailleurs ajouté le double champion du monde suite à ce Tour de l'Ain.

