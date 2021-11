Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe lâche ses vérités sur son avenir !

Publié le 26 novembre 2021 à 14h35 par A.M.

Du haut de ses 29 ans, Julian Alaphilippe assure qu'il ne pense pas encore à son après-carrière et qu'il préfère se concentrer sur ses objectifs actuels.

Double champion du monde après avoir conservé son maillot arc-en-ciel cette saison, Julian Alaphilippe a encore de belles ambitions d'ici la fin de sa carrière comme le Tour de France ou encore les JO de Paris en 2024, date à laquelle il aura 32 ans et commencera peut-être à réfléchir à son après-carrière. Mais pour le moment, ce n'est absolument pas un sujet, puisque Julian Alaphilippe estime avoir encore de belles ambitions..

«J’ai toujours autant soif de victoire»