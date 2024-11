Alcool, filles, chichas : Kylian Mbappé se fait fracasser !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours autant critique à l’égard de Kylian Mbappé et de l’évolution négative de sa carrière depuis quelques mois, Daniel Riolo en a remis une couche mardi soir dans l’After Foot en évoquant les excès de l’attaquant du Real Madrid en dehors des terrains. Avec notamment les épineuses questions d’alcool et de chichas.

Y a-t-il un problème de surmenage chez les joueurs de football avec de nouveaux calendriers surchargés et qui provoquent de plus en plus de blessures ? Cette interrogation, soulevée par plusieurs entraîneurs comme Didier Deschamps et Franck Haise, fait débat. Mais de son côté, Daniel Riolo relativise sur ce sujet en s’appuyant notamment sur le cas Kylian Mbappé et ses nombreux excès dans la vie privée, en dehors des terrains.

« Les sorties, les meufs, l’alcool, les fêtes, les chichas. Oh, les gars... »

« Je ne vais quand même pas pleurer sur lui, ni sur Dembélé, si sur tous ces gars qui veulent le beurre, l’argent du beurre, les sorties, les meufs, l’alcool, les fêtes, les chichas. Oh, les gars, je ne vais venir chialer sur vous, vous êtes milliardaires. D’un coup de jet, vous allez faire la fête au bout du monde. J’en ai rien à foutre. Vous êtes bons pendant 5 ans, vous vous êtes gavés, laissez la place aux autres. Quand il se passe quelque chose, nous on le raconte », a lâché Riolo au micro de l’After Foot sur RMC Sport mardi soir, taclant donc Mbappé ainsi qu’Ousmane Dembélé.

« J’en ai rien à cirer »

Mais d’autres anciennes stars du PSG en ont également pris pour leur grade, comme Neymar et Marco Verratti : « Le surmenage, le mental, je m’expose sur les réseaux, le je vais au resto, je montre la bouteille de vin quand c’était Neymar, je montre le resto, le menu quand je m’appelle Verratti. J’en ai rien à cirer moi. Ne venez pas chialer derrière. J’en ai rien à foutre de leur vie, s’ils disent qu’ils sont fatigués mentalement. Non, ils gèrent leur vie, ils ont des conseillés com qui ne servent à rien, ils ont des nounous qui ne servent à rien, c’est bon », a sèchement expliqué Riolo. Le message est passé…