Cyclisme

Cyclisme - JO : L'énorme confidence de Gaudu sur Voeckler !

Publié le 24 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Si la France n'a pas remporté de médaille après son épreuve de la course en ligne ce samedi, elle peut néanmoins se targuer de la belle performance de David Gaudu, bien aidé par Thomas Voeckler.

Ce samedi, l'épreuve olympique de course en ligne en cyclisme sur route a apporté une grande satisfaction aux Français. Certes, les Bleus n'ont pas remporté de médailles mais le trio de tête Richard Carapaz - Wout Van Aert - Tadej Pogacar paraît inaccessible. David Gaudu s'est offert une belle 7e place, grâce aux efforts de son collectif. Une partition parfaitement joué par l'Equipe de France donc.

Gaudu dévoile les consignes de Voeckler