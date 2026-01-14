Cyclisme : « J'ai été moi aussi proche du burn-out », les mots forts de Vingegaard

Alexandre Higounet

A l'occasion de la conférence de presse organisée par la Visma-Lease A Bike pour le lancement de la saison 2026, Jonas Vingegaard est revenu sur le départ à la retraite aussi soudain qu'inattendu de son principal lieutenant pour le Tour de France Simon Yates, qui constitue un coup dur dans l'optique de la conquête du maillot jaune. Le champion danois y a notamment lâché des mots très forts.

Lors de la conférence de presse de l'équipe Visma-Lease A Bike pour présenter la saison 2026, Jonas Vingegaard a été questionné sur son choix de doubler Giro et Tour de France, certifiant qu'il partait bien avec l'ambition de remporter les deux. Mais le leader danois a logiquement été aussi interrogé sur le départ surprise de son principal lieutenant Simon Yates, qui a annoncé sa retraite sportive à quelques jours de la reprise des compétitions, alors qu'il s'apprêtait à lancer sa saison, laissant l'équipe hollandaise sans véritable possibilité de lui trouver un successeur sur le marché.

« C'est un sport très difficile pour tout le monde, et pour moi aussi » Jonas Vingegaard n'a pas caché que son arrêt soudain allait fatalement affaiblir l'équipe autour de lui, mais il a également montré beaucoup de compassion vis-à-vis du choix de son coéquipier, déclarant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « L'arrêt de Simon Yates ? Oui, bien sûr, c'est une grosse perte pour nous. Je regrette vraiment son départ. Il allait jouer un rôle crucial sur le Tour. Mais je respecte beaucoup sa décision, car je pense qu'elle est mûrement réfléchie. Il avait perdu sa motivation, et ce sport est très exigeant. C'est un sport très difficile pour tout le monde, et pour moi aussi. J'ai moi-même frôlé le burn-out, avec tous ces stages en altitude, c'est particulièrement éprouvant. Je connais son programme de l'année dernière, donc je comprends que ça ait été très dur pour lui et qu'il ait pris cette décision. Je le respecte beaucoup ».