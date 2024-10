Cyclisme : Evenepoel fomente sa revanche sur Pogacar…

Alexandre Higounet

Toujours sur sa déception et sa frustration de s’être fait piéger et d’avoir perdu sans vraiment faire le match lors des Championnats du monde à Zurich, Remco Evenepoel rêve d’une revanche cinglante sur Tadej Pogacar à l’occasion du Tour de Lombardie samedi, une course qui lui correspond et qu’il a toujours aimée…

Ce n’est rien de dire que Remco Evenepoel n’a que très peu goûté le triomphe de Tadej Pogacar à l’occasion des championnats du monde de Zurich, au cours desquels le Slovène est sorti d’un raid solitaire de quasiment 100 kilomètres, éparpillant l’équipe de Belgique lancée à sa poursuite. Evenepoel en voulait autant à son équipe de ne pas avoir réagi assez vite qu’à lui-même, surtout, de ne pas avoir cru dans ce coup de folie de Pogacar et de s’être laissé surprendre comme un débutant. A l’occasion d’un entretien accordé au média Het Laatste Nieuws, Klaas Lodewyck, le directeur sportif d’Evenepoel chez Soudal-Quickstep, ne l’a pas nié : « Avec une organisation plus forte et meilleure en soutien, il aurait joué la médaille. Maintenant, tout cela est terminé ».

« Pogacar ou pas, tout peut arriver en course »

Et Evenepoel a débarqué en Italie ces derniers jours avec la ferme intention de prendre sa revanche lors du prochain Tour de Lombardie, disputé samedi prochain. Lodewyck confirme que l’appétit est là pour le champion belge : « Il n’est visiblement plus dans la forme de sa vie à ce stade de la saison. Mais l'esprit et le désir restent là. En ce sens, certaines choses sont encore possibles. La Lombardie lui tient tant à cœur et il voudra certainement l’inscrire tôt ou tard à son palmarès. L'année dernière, il a dû manquer une course à l'approche de la Lombardie. A l’arrivée, il a été bon mais pas top (9e, ndlr). Chaque opportunité dont vous n’essayez pas de profiter est une occasion gâchée. Pogacar ou pas, tout peut arriver en course. Ce qui, combiné à une très belle journée, pourrait tourner en votre faveur ».

« Oui, Evenepoel peut être amer en cas de nouvelle défaite face à Pogacar… comme 99% du peloton »

Pour arriver cette fois au top en Lombardie, Evenepoel a couru aujourd’hui la Coppa Bernocchi, où il s’est montré offensif, et demain dans les Trois Vallées Varésines. De quoi travailler au maximum pour se jeter à fond dans la bataille avec Pogacar autour du lac de Come samedi. Sans craindre un nouvel échec face au Slovène, ni avoir peur d’être marqué psychologiquement par une nouvelle défaite. Lodewyck : « Peut-il y avoir un risque d’amertume en cas de nouvelle défaite face à Pogacar ? C’est une éventualité, mais elle est partagée par 99% du peloton. D'accord, le facteur Pogacar est là. Bien sûr, il ne sera pas facile de le battre. Mais si vous ne courez plus avec le dynamisme et l’attitude nécessaires pour gagner, il est préférable d’arrêter. Donc nous allons en tirer le meilleur parti, 'accélérer' encore et voir à quoi cela conduit. Avec un état d'esprit positif, sans penser constamment ‘’oh, et si ça ne marche pas ?’’ En tant que coureur, vous souhaitez terminer une saison sur une bonne note. Mais que ce soit avec une victoire ou non, cela n'a pas vraiment d'importance. Tant que vous êtes capable de courir votre propre course et de faire ce que vous voulez faire. Dans le cas de Remco, c'est aussi relatif après tout ce qu'il a accompli ces dernières semaines et ces derniers mois. De surcroit, perdre peut aussi stimuler la motivation pour attaquer encore plus intensément et avec plus de détermination l’hiver prochain en direction de 2025. Cela va dans les deux sens ». Mais Evenepoel a choisi le sien : il veut gagner.