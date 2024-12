Cyclisme : Et si c’était lui le futur rival de Pogacar ?

Alexandre Higounet

Tadej Pogacar apparaît aujourd’hui sans rival au plus haut niveau du cyclisme mondial. Mais alors que Vingegaard fomente sa revanche et qu’Evenepoel avance ses ambitions, son futur rival se trouve peut-être dans l’ombre, au plus près de lui au sein de l’équipe UAE…

Alors que Tadej Pogacar a littéralement écrasé la saison cycliste 2024, remportant quasiment toutes les courses auxquelles il a participé, une performance considérable qui en dit long sur le marge dont il dispose sur ses concurrents, la question de savoir qui sera en mesure de rivaliser à l’avenir est clairement posée.

Dans l’ombre, son futur rival poursuit son ascension…

Bien sûr Jonas Vingegaard apparaît toujours déterminé à viser le maillot jaune, d’autant qu’au sein de la Visma-Lease A Bike, on a mis le doigt sur ce qui avait créé une telle différence entre le leader danois et son rival slovène lors du dernier Tour de France : un déficit de masse musculaire, et donc de force, lié à sa longue hospitalisation après sa chute au Tour du Pays Basque. De même, Remco Evenepoel, qui ne connaît pas encore ses limites en Grand Tour s’il continue de limiter son poids au maximum en vue des ascensions, reste, lui aussi, un candidat.

« Je rêve d’être le meilleur un jour, donc je devrai être meilleur que lui »

Mais un troisième larron est en train de monter en puissance dans l’ombre. D’autant plus dans l’ombre qu’il appartient à la même équipe que le champion slovène : il s’agit de Juan Ayuso. Promu leader pour le prochain Giro, le grimpeur espagnol, que Joxean Fernandez Matxin, le directeur sportif principal du Team UAE, a déjà ciblé comme futur successeur de Pogacar, hésite de moins en moins à se placer dans une situation de concurrence potentielle avec le champion slovène. A l’occasion d’un entretien accordé à In de Leiderstrui, Ayuso a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je veux devenir le meilleur coureur du monde. Actuellement, c'est Tadej, alors tu vas écrire que je veux être meilleur que lui. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je rêve d’être le meilleur un jour, donc je devrai être meilleur que lui. Ce n'est pas un rival, mais il place mon objectif ».