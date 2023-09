Cyclisme : La preuve qu’Alaphilippe a encore de hautes ambitions !

Alexandre Higounet

Alors que Julian Alaphilippe a affirmé ces dernières semaines vouloir faire le maximum pour retrouver son top niveau, avec pour commencer l’objectif d’être en mesure de lutter pour la victoire au Tour de Lombardie, un événement intervenu récemment vient confirmer dans les faits ses propos. Explication.

Depuis plusieurs semaines, Julian Alaphilippe indique qu’il compte réaliser une très grosse fin de saison, avec notamment l’objectif d’être en mesure de jouer la gagne au Tour de Lombardie, afin de lancer de la meilleure des façons sa préparation pour la saison 2024, où il vise à retrouver son top niveau.

Cyclisme : Alaphilippe au milieu d’un terrible combat ! https://t.co/1cYGFKi8iL pic.twitter.com/BXWOXEXtyT — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

Ils déclinent les championnats d’Europe

A son arrivée au Québec, où il a disputé le Grand-Prix de Québec (9ème au classement) et le Grand-Prix de Montréal (12ème), deux grandes classiques de haut niveau, le champion français avait confirmé : « Cela a été une année difficile pour moi, avec peu de succès. C’était aussi une année importante pour apprendre beaucoup. Je pense qu’après l’année dernière, je voulais faire tout ce que je pouvais pour revenir à mon niveau et c’est que j’ai fait. Pour les résultats, il faut que je sois patient et continuer de travailler comme je l’ai toujours fait. J’espère faire une bonne fin de saison et lever les bras. C’est tout ce que je peux dire, je suis réellement motivé et je fais tout ce que je peux pour revenir à mon meilleur niveau ».

Priorité à la préparation du Tour de Lombardie !