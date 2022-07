Cyclisme

Absent du Tour, Alaphilippe prépare du lourd pour son retour

Publié le 23 juillet à 14h35 par Jules Kutos-Bertin

Absent du Tour de France à son plus grand désarroi après une chute grave sur Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe a dû prendre son mal en patience. Le coureur français va faire son grand retour ce samedi sur le Tour de Wallonie. Dans un coin de sa tête, le coureur de l’équipe Deceuninck Quick-Step a déjà la Vuelta et bien entendu les championnats du monde où il espère s’offrir un troisième sacre en septembre prochain en Australie.

Lorsqu’il a chuté sur Liège-Bastogne-Liège en avril dernier, Julian Alaphilippe était loin d’imaginer qu’il allait manquer le Tour de France. Mais avec deux côtes cassées, un pneumothorax et une fracture à une omoplate, le coureur français ne s’est pas raté. Résultat, son équipe a préféré le préserver et ne pas l’aligner sur la Grande Boucle. Une décision difficile à prendre pour sa formation et difficile à accepter pour Julian Alaphilippe qui voulait absolument participer au Tour.

Julian Alaphilippe de retour pour le Tour de Wallonie

Loin du duel spectaculaire entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogaçar, Julian Alaphilippe prépare donc son retour. Ce samedi, le coureur de l’équipe Deceuninck Quick-Step retrouve les routes à l’occasion du Tour de Wallonie. Et Alaphilippe n’y va pas pour faire de la figuration. « J'ai hâte de voir où j'en suis. Sur cette première arrivée, ça va être très simple : les jambes détermineront le vainqueur. Ce sera un bon test pour moi, je suis curieux. Ça va faire mal, c'est sûr, mais j'espère avoir de bonnes jambes », lance Julian Alaphilippe dans des propos relayés par Cyclism’Actu .

La Vuelta dans un coin de sa tête

Après ce retour à la compétition, Julian Alaphilippe s’alignera sur la Vuelta. Et avec sa formation, les ambitions sont déjà dressées. « Nous allons débarquer à Utrecht (la ville néerlandaise d'où sera donné le Grand Départ de la 77e Vuelta, ndlr) avec l'intention de remporter des victoires d'étape et de viser un bon classement final avec Remco Evenepoel. Toute l'équipe est construite autour de ces deux objectifs. Tout ne sera donc pas centré autour de moi, ce qui me convient car ça me soulage de la pression », assure le double champion du monde.

Having completed an altitude training camp in Livigno, World Champion @alafpolak1 is excited to pin on a number again for the @tourdewallonie and kick off his second part of the season. pic.twitter.com/84uE1KFdSK — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) July 23, 2022

L’objectif ultime : conserver son titre de champion du monde