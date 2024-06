MMA - UFC : Officiel, Nassourdine Imavov entre dans le top 5 !

Florian Barré

Lors de l’UFC Louisville ce week-end, Nassourdine Imavov a réalisé un petit exploit. Tombeur de Jared Cannonier, avant la limite et par TKO, le Franco-Daghestanais a surpris bon nombre d’observateurs et est récompensé ce mardi en entrant officiellement dans le top 5 des poids moyens de l’organisation. Désormais 4e prétendant à la ceinture, le « Russian Sniper » vient mettre la pression à Dricus du Plessis, champion actuel de sa division.

Tous les mardis suivant un évènement UFC, le classement change. Dans la mise à jour de cette semaine, Nassourdine Imavov a fait un gros bon au sein de la catégorie des poids moyens. Septième avant d’affronter Jared Cannonier, le combattant français se retrouve désormais à la quatrième position grâce à sa victoire, juste devant l’Américain. Il est donc le troisième tricolore à figurer dans un top 5 actuel, avec Ciryl Gane et Manon Fiorot.

MMA - UFC : Battu par Nassourdine Imavov, Cannonier veut déjà sa revanche ! https://t.co/ks1ankDk2p pic.twitter.com/Vt6CDKvqfw — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Imavov se rapproche du but ultime

Par ailleurs, Imavov vient mettre la pression à Robert Whittaker, Israel Adesanya, Sean Strickland et Dricus du Plessis (champion) dans le haut du panier des middleweights. Et pour accéder au combat pour la ceinture, il ne reste peut-être plus qu’une seule étape. Le Russian Sniper a d’ailleurs demandé à combattre contre Strickland lors de l’UFC Paris le 28 septembre prochain.

L’UFC Paris en ligne de mire