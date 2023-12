MMA - UFC : Covington battu par Edwards à cause de Donald Trump ?

Florian Barré

Pour la troisième fois en autant de tentatives, Colby Covington a échoué aux portes de la ceinture welterweight. Après avoir perdu à deux reprises contre Kamaru Usman, l’Américain a une nouvelle fois échoué, cette fois à la décision contre Leon Edwards. Une décision unanime que conteste Covington, persuadé qu’il est désavantagé parce qu’il supporte Donald Trump.

Samedi dernier, lors de l’UFC 296 à la T-Mobile Arena de Las Vegas, Leon Edwards a validé sa deuxième défense de titre welterweight, en surclassant Colby Covington. Le Jamaïco-britannique n’a laissé aucune chance à l’Américain et s’est imposé, sans surprise, à la décision unanime des juges. Sans surprise ? Sauf pour Covington lui-même. En effet, le combattant de 35 ans ne s’attendait pas à un tel dénouement. « Je pensais que les troisième, quatrième et cinquième rounds m’appartenaient. Le cinquième était à moi, facilement. Le quatrième, je pensais que c’était le mien aussi, et je pensais que j’en avais fait assez dans le troisième. Il ne m’a fait aucun mal. J’ai donc pensé que j’avais gagné et que j’en avais fait assez. » a-t-il déclaré le soir-même.

Sa relation avec Trump, principale raison de sa défaite ?

Depuis, Covington a eu le temps de redescendre et d’analyser la situation. Il est revenu sur sa défaite et a de nouveau mis en avant le choix des juges, qu’il trouve toujours aussi surprenant. Selon lui, il a perdu le combat parce qu’il apporte publiquement son soutien à Donald Trump : « Ils faussent le jeu contre nous, car ils ne veulent pas que nous, le peuple, reprenions le contrôle de ce pays. Ils feront tout en leur pouvoir pour nous maintenir dans l’ombre. » a-t-il balancé.

La seconde raison de la déroute de « Chaos »