MMA : Fin d’une année riche à l’UFC, quels sont les nouveaux champions actuels ?

Florian Barré

Les combats pour le titre de champion UFC ont été remplis de moments dramatiques, de finitions passionnantes et d’énormes bouleversements tout au long de l’année. Les ceintures ont souvent changé de propriétaire au cours des 12 derniers mois, créant un tout nouveau paysage pour la majorité des divisions à l'approche de la nouvelle année. Si vous avez manqué quelques événements, ce n’est pas un problème. Tour d’horizon !

Il y en a eu du grabuge entre le début de l’année 2023 et la fin d’année. Chez les hommes, en janvier dernier, Brandon Moreno (poids mouche), Aljamain Sterling (poids coq), Alexander Volkanovski (poids plume), Islam Makhachev (poids léger), Leon Edwards (poids mi-moyen), Alex Pereira (poids moyen), Jamahal Hill (poids mi-lourd) et Francis Ngannou (poids lourd) étaient respectivement champions de leur catégorie à l’UFC. Seuls trois d’entre eux ont réussi à conserver leur titre : Volkanovski, Makhachev (à deux reprises) et Edwards (à deux reprises également).

L’année 2023 en statistiques

En cette année 2023, les titres UFC ont changé de mains 11 fois (dont deux champions par intérim), se classant à égalité au deuxième rang dans l'histoire de la promotion. Le record sur une seule année civile est de 12, enregistré en 2016. Les titres ont également changé de mains 11 fois en 2017. Par ailleurs, six des 11 catégories de poids, hommes et femmes confondus, ont couronné un nouveau champion. Le record UFC est de huit, survenu en 2016 et 2017. Autre statistique intéressante : pour la première fois de l’histoire de l’organisation, un combattant a perdu son titre dans une catégorie de poids et est devenu champion dans une division différente la même année. Il s’agit là d’Alex Pereira, battu chez les poids moyens par Israel Adesanya — lui-même battu par Sean Strickland ensuite — avant d’aller prendre la ceinture des mi-lourds en battant Jiri Prochazka.

2024 démarre avec cinq nouvelles têtes

Finalement, l’année 2023 se termine avec cinq nouveaux champions à l’UFC : Alexandre Pantoja (poids mouche), Sean O’Malley (poids coq), Sean Strickland (poids moyen), Alex Pereira (poids mi-lourd) et Jon Jones (poids lourd). En plus de Volkanovski, Makhachev et Edwards qui n’ont pas perdu dans leur division, on peut ajouter Tom Aspinall sur le tableau. Le Britannique est devenu champion intérimaire des heavyweights suite à l’absence longue durée de Jones, blessé au pectoral.