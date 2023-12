MMA : Conor McGregor s’en prend violemment à l’UFC !

Florian Barré

Initialement prévu pour la fin d’année 2023, le retour de Conor McGregor à l’UFC est finalement repoussé de quelques mois. Pour l’heure, nul ne sait la date exacte de ce retour : ni lui, ni son équipe, ni Dana White. Une chose est sûre, les fans sont impatients de voir « The Notorious » à l’oeuvre. L’Irlandais aussi commence à s’agacer et l’a clairement fait comprendre ce samedi soir, alors qu’il assistait, avec Cristiano Ronaldo, à une grande soirée de boxe en Arabie saoudite.

Alors que Conor McGregor ne cesse de pousser pour faire partie de la carte de l’UFC 300 qui aura lieu le 13 avril 2024, Dana White a annoncé il y a quelques semaines qu’il faudrait attendre l’été pour revoir l’Irlandais dans une cage. Info ou intox ? La question se pose puisque The Notorious vient tout juste d’évoquer des négociations en cours pour l’UFC 300. Présent en Arabie saoudite pour assister aux retours d’Anthony Joshua et Deontay Wilder, ce dernier a évoqué des négociations avec l’UFC pour la soirée du 13 avril prochain. « Bientôt, j’espère bientôt. Nous sommes en discussion. Ils nomment des adversaires pour moi en ce moment mon pote. » aurait-il balancé au journaliste Chisanga Malata.

McGregor se plaint de la façon dont il est traité

Mais ce n’est pas tout. Au micro de talkSPORT , McGregor a exprimé son mécontentement quant à la situation, qui prend trop de temps selon lui : « Les saoudiens me parlent d’affronter Pacquiao, l’UFC me propose rien. Donnez-moi quelque chose. Je devais faire mon retour en avril 2024, et même en décembre. Pour tout ce que j’ai apporté à ce sport, je vends plus qu’eux tous réunis, personne dans l’histoire des sports de combat n’a été traité comme je suis traité actuellement… Ils devraient ouvrir ces p*tains de vannes pour moi. J’attends. Je commence à perdre patience. »

Une histoire de dopage ?

Désireux de revenir combattre dans la cage, l’Irlandais ne voit rien venir même s’il reconnaît des discussions avec l’UFC. Son dernier combat remonte à plus de deux ans. À l’époque, Conor McGregor s’était brisé la cheville lors de son 3e combat face à Dustin Poirier. Quoiqu’il en soit, la réponse devrait intervenir très prochainement. À partir du 1er janvier, la collaboration longue de huit ans entre l’UFC et Usada (l’agence antidopage américaine) sera officiellement terminée. Pour information, l’organisation n’a pas publié les deux tests négatifs obligatoires sur une période de six mois avant un retour dans la cage. Dans une semaine, elle sera débarrassée de ces règles. Ainsi, le retour de McGregor pourrait s’accélérer.