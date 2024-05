Catch : L'incroyable rendez-vous qui attend Brock Lesnar à la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis la mention de son nom dans l’affaire Janel Grant, du nom d’une ancienne employée de la WWE ayant porté plainte contre la compagnie et son ancien président Vince McMahon, Brock Lesnar n’est plus apparu depuis à l’écran et voit son avenir dans le catch s’écrire en pointillé. Interrogé sur le sujet, Gunther s’est prononcé sur la possibilité d’affronter l’ancienne star de l’UFC, affiche pressentie pour le dernier WrestleMania.

La quarantième édition de WrestleMania en avril n’a pas porté chance à Gunther, perdant son titre Intercontinental pour sa 22e défense télévisée. C’est Sami Zayn qui a mis fin au règne historique de 666 jours de l’Autrichien, pourtant destiné à affronter un adversaire bien plus menaçant : Brock Lesnar. La rumeur circulait avec insistance que les deux hommes allaient se retrouver à WrestleMania pour un choc inédit et fortement attendu par les fans, mais l’implication de l’ancien combattant UFC dans l’affaire Janel Grant révélée en janvier est venue relancer les plans. Une ancienne employée de la WWE a porté plainte contre la compagnie et son ancien président Vince McMahon pour des faits d’agressions sexuelles et trafic sexuel, affirmant notamment été utilisée à des fins sexuelles pour garder « un athlète de renommée mondiale et ancien champion des poids lourds de l'UFC avec laquelle la WWE essayait activement de signer un nouveau contrat » selon les révélations du Wall Street Journal , un profil correspondant à Brock Lesnar.

« Je suis plus que prêt à le faire »

La dernière apparition du multiple champion du monde remonte au 5 août dernier, et sa défaite contre Cody Rhodes à SummerSlam 2023. Son avenir s’écrit en pointillé, mais cela n’empêche pas Gunther d’espérer croiser le chemin de Brock Lesnar si les conditions le permettent. « J'ai toujours considéré Brock comme mon boss de fin. On m'a toujours dépeint comme ça, en tant que champion UK à NXT, champion intercontinental, j'étais comme le boss de fin de cette division, et Brock, pendant longtemps, a été le boss de fin de toute la compagnie. Je me suis donc toujours vu dans l'avenir dans une position similaire à la sienne, et je me suis dit qu'il fallait monter sur le ring avec lui , admet Gunther, dans un entretien accordé au Daily Mail. Nous verrons s'il y a une chance que cela se reproduise. Je suis plus que prêt à le faire. Pour ce qui est de la situation actuelle, je ne suis pas vraiment au courant pour être honnête. Nous avons eu ce face-à-face au Royal Rumble, la réaction qu'il a suscité a été une confirmation pour moi ».

Brock Lesnar toujours à la WWE